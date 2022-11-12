القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية

قال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، اليوم السبت، إنّ القوات الأوكرانية أطلقت صاروخين من منظومة” هيمارس” الأمريكية على مدينة ستخانوف بلوغانسك.
لوغانسك – سبوتنيك. وجاء في البيان، “تمّ تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 01.45 (بتوقيت موسكو) على مدينة ستخانوف، باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق صاروخين)”.
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
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