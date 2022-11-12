القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية

لوغانسك – سبوتنيك. وجاء في البيان، “تمّ تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 01.45 (بتوقيت موسكو) على مدينة ستخانوف، باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق صاروخين)”.