رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية يأمل في استمرار المحادثات مع المعارضة

توقع رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، استئناف محادثات الحكومة مع المعارضة في المستقبل القريب، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
عقد قادة فرنسا وكولومبيا والأرجنتين وممثلون عن الحكومة الفنزويلية والمعارضة وممثلو النرويج محادثات في منتدى باريس للسلام أمس الجمعة.
وعندما سئل عن الموعد المتوقع لجولة أخرى من المحادثات، قال رودريغيز، الذي شارك في اجتماع الجمعة، “قريبًا”. مضيفًا أن الوساطة من جانب الدول الأخرى مطلوبة.
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8 نوفمبر, 05:21 GMT
في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، علقت الحكومة الفنزويلية مشاركتها في المحادثات مع المعارضة بسبب تسليم الدبلوماسي الفنزويلي أليكس صعب من الرأس الأخضر إلى الولايات المتحدة. وقد استؤنفت المحادثات هذا العام.
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