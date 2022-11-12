الديمقراطيون يفوزون بالمقعد الـ49 في مجلس الشيوخ

ويعني فوز كيلي، رائد الفضاء السابق، الذي نجت زوجته جابي جيفوردز من محاولة اغتيال عندما كانت نائبة أمريكية، أن الديمقراطيين قاتلوا من أجل التعادل 49-49 في السباق على مجلس الشيوخ.