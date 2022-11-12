الأمم المتحدة تعلن موعد شحن الدفعة الأولى من الأسمدة الروسية إلى مالاوي

أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن الدفعة الأولى من الأسمدة الروسية سترسل إلى دولة مالاوي في غضون أسبوع.

وجاء إعلان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة خلال المحادثات في جنيف، حيث أبلغ الطرف الروسي ممثلي المنظمة العالمية عن التراخيص العامة الصادرة مؤخرًا وتوريد الأسمدة إلى الدول النامية.

وقال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في بيان عقب المحادثات “من المتوقع أن تغادر أول سفينة محملة بالأسمدة إلى دولة مالاوي الأسبوع المقبل”.

وذكرت وكالة “رويترز” يوم أمس الجمعة أن هولندا سمحت لمالاوي بشحن 20 ألف طن من الأسمدة الروسية عالقة في ميناء روتردام بسبب العقوبات.