الصين تطلق سفينة شحن فضائية إلى محطة "تيانغونغ" بنجاح

أعلنت وكالة الفضاء الصينية، اليوم السبت، إطلاق مركبة الشحن الفضائية دون طيار “تيانشو 5″، والتي من المتوقع أن تلتحم بمحطة “تيانغونغ” الفضائية قريبا لتنفيذ مهمة إعادة الإمداد.

سبوتنيك. وأوضحت الوكالة أنه تم إطلاق صاروخ “لونغ مارش -7واي 6” الذي يحمل السفينة “تيانشو 5″، حيث تم الإطلاق بنجاح ومن المتوقع أن تلتحم السفينة بالمحطة قريبا.

ومن المنتظر أن تقوم المركبة الفضائية بتسليم الوقود والإمدادات الأخرى اللازمة لمهمة طاقم المركبة الفضائية “شنتشو -15” القادمة، التي من المتوقع أن تبدأ بحلول نهاية العام الجاري.

يذكر أن بناء محطة الفضاء الصينية تم رسميا في أبريل/ نيسان 2021، حيث يتكون الهيكل الأساسي لمحطة الفضاء تيانغونغ على شكل حرف T من وحدة تيانخه الأساسية ووحدتين (وينتيان ومنجتيان) ملتصقتين بها.

يمكن للمحطة أن تستضيف ما يصل إلى ستة أشخاص في نفس الوقت أثناء تغيير الطاقم، ويبلغ العمر التشغيلي للمحطة 15 سنة.