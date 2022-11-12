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بدء التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية بالبحرين… صور

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
توجه الناخبون في مملكة البحرين، اليوم السبت، إلى مراكز الاقتراع العامة والفرعية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية.

وكان البحرينيون المقيمون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم يوم 8 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في 37 دولة حول العالم.
وبحسب وكالة أنباء البحرين، شهدت مراكز الاقتراع قبيل افتتاحها توافد المواطنين المسجلين للانتخابات النيابية والبلدية 2022 لأداء واجبهم الوطني في الاستحقاق الانتخابي.
ويبلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات 344713 ناخبا.
وتشهد هذه الانتخابات مشاركة واسعة من المرأة البحرينية، بزيادة بلغت أكثر من الضعف في عدد المترشحات مقارنة بالانتخابات السابقة، إذ وصل عددهن إلى 94 مترشحة من إجمالي العدد الكلي.
وسيختار الناخبون البحرينيون، من بين 507 مترشحين حسب القوائم النهائية، 40 نائبا لتمثيلهم في مجلس النواب، و30 عضوا للمجالس البلدية.

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موقع سبوتنيك الروسي

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