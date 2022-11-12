بدء التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية بالبحرين… صور

توجه الناخبون في مملكة البحرين، اليوم السبت، إلى مراكز الاقتراع العامة والفرعية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية.

وكان البحرينيون المقيمون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم يوم 8 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في 37 دولة حول العالم.

بدء الاقتراع واقبال من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية 2022https://t.co/1iTiKFgZZW pic.twitter.com/IhUNrhmbsU — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) November 12, 2022

وبحسب وكالة أنباء البحرين، شهدت مراكز الاقتراع قبيل افتتاحها توافد المواطنين المسجلين للانتخابات النيابية والبلدية 2022 لأداء واجبهم الوطني في الاستحقاق الانتخابي.

ويبلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات 344713 ناخبا.

كبار المواطنين..حضور متميز للتصويت في الانتخابات النيابية والبلديةhttps://t.co/da6z6Lcqcq pic.twitter.com/4dlQW0Kl6I — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) November 12, 2022

وتشهد هذه الانتخابات مشاركة واسعة من المرأة البحرينية، بزيادة بلغت أكثر من الضعف في عدد المترشحات مقارنة بالانتخابات السابقة، إذ وصل عددهن إلى 94 مترشحة من إجمالي العدد الكلي.