إسرائيل تنتقد تأييد أوكرانيا لقرار الأمم المتحدة بشأن "تدخل محكمة العدل"

انتقد، السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، ميخائيل برودسكي، تأييد كييف إقرار الأمم المتحدة لاقتراح فلسطيني بإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي فتوى قانونية عاجلة بشأن “احتلال الضفة الغربية”.

وصرح برودسكي في تغريدة له على “تويتر” قائلا: “إن التأييد الأوكراني للمقترح مخيب للآمال للغاية”، مشيرا إلى أن “دعم المبادرات المعادية لإسرائيل في الأمم المتحدة لا يساعد في بناء الثقة بين إسرائيل وأوكرانيا”.

وفي وقت سابق، ندد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، بهذه الخطوة، فيما أشار ممثل الولايات المتحدة إلى أن “إدارة بايدن تعارض القرارات أحادية الجانب”.

يذكر أن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار صوتت، مساء أمس الجمعة، بأغلبية ساحقة على اقتراح فلسطيني يدعو إلى إصدار رأي عاجل من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي بشأن “الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر” للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية. وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إن “معنى القرار أن إسرائيل ستحاكم في محكمة العدل الدولية”.

إصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات شعبية في الضفة الغربية

وصوتت 98 دولة لصالح القرار وعارضته 17 وامتنعت 52 عن التصويت. ومن بين المعارضين: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والنمسا، وجمهورية التشيك.

وطبقا لصيغة القرار، يطلب الفلسطينيون من المحكمة أن تقرر أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتا على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، أي أنه ينبغي أن ينتهي من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام، بل حالة دائمة – ضم بحكم الأمر الواقع.

وتابعت الصحيفة: “قد توصي المحكمة أيضا الأمم المتحدة بكيفية التعامل مع إسرائيل، سواء من خلال الإجراءات التنفيذية، وفرض العقوبات، والمقاطعات، وما إلى ذلك”.