خبيرة تغذية تحذر النساء: لا تشربن القهوة على معدة فارغة

أصدرت معالجة غذائية تحذيرا إلى النساء بعدم شرب القهوة على معدة فارغة، موضحة أن تلك العادة ‏المنتشرة في الصباح تسبب حالة إجهاد شديد، بالإضافة إلى إزعاج هرموني.‏

وقالت أوليفيا هيدلوند عبر فيديو متداول لها على منصة “تيك توك” للفيديوهات: “إذا كنت تشربين القهوة على معدة فارغة، فتوقفي عما تفعلينه لأنك تعبثين بهرموناتك”، وفقا لصحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

وأوضحت هيدلوند أن “القهوة ليست حمضية فقط، لذلك فهي صعبة على معدتنا في الصباح، ولكنها تتسبب حرفيا في أن تُدخل أجسامنا في استجابة للتوتر، وتطلق الكورتيزول، وتضعنا في حالة من العصبية”.

ووفقا لإختصاصية التغذية، فإن “تلك الاهتزازات والهزات التي يعاني منها الناس هي استجابة للتوتر عند شرب القهوة على معدة خاوية”.

أطعمة ممنوع شرب القهوة بعدها

ولفتت هيدلوند إلى أنها عندما كانت تشرب عدة أكواب من القهوة على معدة فارغة، فقد كانت تشعر في البداية وكأنها على قمة العالم، لكن بعد ذلك كانت تعاني من مجموعة من حب الشباب الهرموني.

وتنصح خبيرة التغذية، أوليفيا هيدلوند، في الفيديو الخاص بها، بتناول علكات الجيلاتين، والبيض، ومنتجات الألبان النيئة، والتوت، أو بعض الفاكهة، قبل شرب أول فنجان قهوة في اليوم.