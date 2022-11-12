‏"مايكروسوفت" تبدأ في توفير قطع غيار لأحدث حواسيبها اللوحية بدءا من 2023‏

أعلنت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية عن توفير قطع غيار لأحدث طراز من حاسوبها اللوحي القابل للفصل “سرفيس”، في النصف ‏الأول من العام المقبل 2023، والذي كانت أزاحت الستار عنه الشهر الماضي.

وقالت “مايكروسوفت” في تصريحات لموقع “آي فيكسيت” إنها تخطط أن تمنح قطع غيار الحاسوب بشكل واسع للأفراد ومحلات الإصلاح، فضلا عن كتيبات إصلاح كاملة لحاسوب “سرفيس برو 9” بحلول نهاية العام الحالي.

كما ستوفر الشركة الأمريكية شبكة إصلاح أوسع لـ”سرفيس برو 9″ في أوائل عام 2023، وذلك بمساعدة “أحد بائعي التجزئة الرئيسيين في أمريكا”.

Unwrap the possibilities with the new Surface Pro 9. — Microsoft Surface (@surface) November 10, 2022

وأشارت “مايكروسوفت” إلى أن قابلية الإصلاح كانت “محور تركيز رئيسي” لديها في تصنيع حاسوب “سرفيس برو 9″، والذي يأتي بطرازين، ويعمل بنظام تشغيل “ويندوز 11″، ويأتي بشاشة “بيكسل سنس” قياسها 13.3 بوصة تدعم اللمس، كما أنه يدعم الرسوم وتدوين الملاحظات والأفكار بواسطة قلم رقمي، كما يحتوي على بطارية موفرة للاستخدام حتى 15.5 ساعة وحتى 19 ساعة.

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