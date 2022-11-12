وزير داخلية البحرين يعلن التعامل فوريا مع محاولات "يائسة" لاختراق ‏مواقع حكومية قبل بدء الانتخابات

أعلن وزير الداخلية البحريني، الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، اليوم السبت، عن التعامل ‏بشكل فوري مع محاولات وصفها بـ”اليائسة” لاختراق مواقع حكومية إلكترونية، قبل انطلاق الانتخابات ‏النيابية والبلدية في المملكة.‏

وقال: “تم التعامل وبشكل فوري مع المحاولات اليائسة التي استهدفت النيل من الانتخابات، والحضور الوطني الواضح خير رد وجواب على تلك المحاولات اليائسة”.

معالي وزير الداخلية : تم التعامل وبشكل فوري مع المحاولات اليائسة التي استهدفت النيل من الانتخابات.. والحضور الوطني الواضح خير رد وجواب على تلك المحاولات اليائسة pic.twitter.com/2Y7TeSAJbP — Ministry of Interior (@moi_bahrain) November 12, 2022

وكانت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في البحرين أعلنت في بيان لها، أمس الجمعة، عن استهداف مواقع إلكترونية بهدف تعطيل العملية الانتخابية، وبث رسائل سلبية للتأثير عليها، وفقا لصحيفة “الأيام” البحرينية.

وطلبت الوحدة من المواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، و الإبلاغ عن أي شكوى أو استفسار أو ملاحظة على الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والالكتروني على مدار الساعة.

وتوجه الناخبون في مملكة البحرين، اليوم السبت، إلى مراكز الاقتراع العامة والفرعية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية.

وكان البحرينيون المقيمون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم يوم 8 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في 37 دولة حول العالم.

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وبحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، شهدت مراكز الاقتراع قبيل افتتاحها توافد المواطنين المسجلين للانتخابات النيابية والبلدية 2022 لأداء واجبهم الوطني في الاستحقاق الانتخابي.

ويبلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات 344713 ناخبا.

وتشهد هذه الانتخابات مشاركة واسعة من المرأة البحرينية، بزيادة بلغت أكثر من الضعف في عدد المترشحات مقارنة بالانتخابات السابقة، إذ وصل عددهن إلى 94 مترشحة من إجمالي العدد الكلي.