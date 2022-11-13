ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين إيران وسلطنة عمان بنسبة 70% خلال الـ7 أشهر الماضية

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين إيران وسلطنة عمان بنسبة 70% في السبعة أشهر الأخيرة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

والتقى وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني سيد رضا فاطمي أمين، اليوم في طهران صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني والوفد المرافق له، ، بحسب وكالة أنباء “إرنا”.

وأكد الوزير الإيراني، في تصريحات له اليوم السبت، أن معظم الاتفاقات الموقعة بين البلدين، نُفذت بالفعل؛ داعيا إلى بذل مزيد من الجهود المشتركة لمتابعة سائر التوافقات الثنائية التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

ونوه الوزير بالدور الأساسي لتجارة المقايضة، في سياق تعزيز خط الملاحة البحرية الذي بدأ حديثا بين البلدين.

سلطنة عمان وإيران تؤكدان على تطوير التعاون المصرفي والاقتصادي بينهما

وأشار الوزير إلى أن الشركات الإيرانية على استعداد للاستثمار في سلطنة عمان؛ “بما في ذلك شركة إيرانية منتجة للأدوات المنزلية التي أكدت استعدادها لفتح خط إنتاج داخل السلطنة”.

ومن جانبه حث وكيل وزير التجارة والصناعة العماني المصنعين الإيرانيين ولا سيما الشركات الصيدلانية ومنتجي الأدوات المنزلية لعقد الاستمثارات في سلطنة عمان.