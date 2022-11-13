5 أعضاء ومراقبان… ما هي منظمة الدول التركية؟

تضم منظمة الدول التركية 5 دول أعضاء إضافة إلى دولتين بصفة مراقب ويرجع تاريخ انعقاد أول قمة لدول المنظمة إلى عام 2011، بينما كانت القمة التاسعة لقادة المنظمة أمس الجمعة في أوزبكستان.

وتهدف المنظمة إلى دعم علاقات التعاون القائمة بين الدول الأعضاء ويقع مقرها في مدينة إسطنبول التركية، حسبما ذكر الموقع الرسمي للمنظمة، الذي أوضح أن رئاسة المنظمة تتم بصورة دورية بين أعضائها.

تضم المنظمة 5 دول أعضاء هي:

تركيا. أذربيجان. كازاخستان. قرغيزستان. أوزبكستان.

وتضم المنظمة دولتان لها بصفة مراقب هما:

تركمانستان. المجر.

وتم الكشف عن شعار وعلم المنظمة خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بها، قبل انعقاد القمة الثانية لقادة المنظمة في بشكيك، عاصمة قرغيزستان، في أغسطس/ آب عام 2012، بينما تم رفعه على مقر المنظمة في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

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وخلال الفترة من 2011 حتى 2015، عقد قادة دول المنظمة قممهم السنوية بصورة منتظمة، بينما انعقدت القمة السادسة والسابعة في عامي 2018 و2019، وكانت القمة الثامنة في عام 2021.

وانعقدت القمة التاسعة للمنظمة أمس الجمعة، في مدينة سمرقند الأوزباكستانية، حيث انتقلت الرئاسة الدورية للمنظمة من تركيا إلى أوزبكستان.

© AP Photo / Turkish Presidency الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف خلال قمة منظمة الدول التركية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف خلال قمة منظمة الدول التركية © AP Photo / Turkish Presidency

الخلاف بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن انضمام جمهورية شمال قبرص إلى المنظمة

وتسعى تركيا إلى منح جمهورية شمال قبرص (غير المعترف بها دوليا سوى من جانب تركيا) صفة مراقب بمنظمة الدول التركية، وهو ما واجه الاتحاد الأوروبي بإصدار بيان يعلن فيه رفضه تصريحات تركيا بشأن قبول الكيان القبرصي التركي الانفصالي المسمى (جمهورية شمال قبرص التركية)، غير المعترف به دوليا، في منظمة الدول التركية بصفة مراقب”.

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