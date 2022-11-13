هل زودت إسرائيل أوكرانيا بأسلحة؟.. مدرعات "أمير" تظهر في خيرسون.. فيديو

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، إن مدرعات صنعت في إسرائيل شوهدت لدى القوات الأوكرانية التي دخلت مؤخرا مدينة خيرسون جنوبي البلاد.

وقالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، إن صورا قيل إنها لمدرعات من نوع “أمير” الإسرائيلية المضادة للألغام تم توثيقها في خيرسون.

وقالت إن هذه الصورة نشرها أحد الحسابات المتابعة لنوعية الأسلحة التي تستخدمها كييف، على تويتر تظهر ما قالت إنها مدرعات إسرائيلية تستخدمها القوات الأوكرانية في خيرسون.

وعربات “أمير” المصفحة، تقوم شركة إسرائيلية بتصنيعها في بلدة “كريات طبعون” في حيفا شمالي إسرائيل.

ونشرت القناة صورة للمدرعة التي تم توثيقها في خيرسون، وأخرى لمدرعة “أمير” الإسرائيلية، وقالت إن المقارنة بينهما تظهر “تشابها كبيرا للغاية”.

ولم تعلق الشركة الإسرائيلية الخاصة المصنعة للمدرعة على تلك التقارير، وكذلك لم تعلق وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وختمت القناة تقريرها بالقول: “هل فعلا بدأت إسرائيل في الاستجابة للطلب الأوكراني، بتسليحيها، بما يتجاوز الخوذ والسترات الواقية التي تزود بها أوكرانيا بالفعل”.

המלחמה באוקראינה: משוריינים המיוחסים לישראל צולמו בחזית. לאחר שחרור חרסון, בקייב צריכים להכריע – הדיפת הפולש הרוסי או ישיבה למשא ומתן@DovGilHar #חדשותהשבת pic.twitter.com/YlUAjDwXUA — כאן חדשות (@kann_news) November 12, 2022

وفيما لم تعط القناة الإسرائيلية الرسمية، إجابة قاطعة، ذكر موقع “ديبكا” العبري المتخصص في التحليلات الأمنية والعسكرية أن “مركبات أمير 4 × 4 مصفحة إسرائيلية مقاومة للألغام، من إنتاج شركة Gaia Automotive Industries شوهدت يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، وسط القوات الأوكرانية التي دخلت مدينة خيرسون والقرى المحيطة بها”، مع بدء الجيش الروسي إعادة الانتشار في الضفة اليسرى لنهر دنيبر، على محور خيرسون.

وأضاف: “السيارة المدرعة الإسرائيلية قادرة على حمل 12 مقاتلا أو إجلاء الجرحى من ساحة المعركة، وهي قادرة أيضا على حمل وتسليم 14 طنا من الذخيرة أو غيرها من المعدات العسكرية إلى ساحة المعركة”.

وأوضح أن السيارة المدرعة الإسرائيلية مبنية على هيكل ميكانيكي (شاسيه) شركة فورد الأمريكية Ford F550.

مدفيديف يصف خطط إسرائيل لتزويد كييف بالأسلحة بـ”الطائشة” وستدمر جميع العلاقات بين موسكو وتل أبيب

وتابع “ديبكا”: “الافتراض هو أن دولة أو شركة أوروبية اشترت المدرعات الإسرائيلية وسلمتها للجيش الأوكراني”.

وسبق أن حذرت روسيا إسرائيل عدة مرات من تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وسط إلحاح كييف على تل أبيب لبيعها منظومة الدفاع الجوي “القبة الحديدية”.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن خطط إسرائيل لتزويد كييف بالأسلحة خطوة طائشة للغاية، مؤكدًا أنها ستدمر جميع العلاقات بين الدولتين.

وفي 22 أكتوبر قال رئيس حزب الليكود الإسرائلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة “يو إس إيه توداي” الأمريكية إنه سيدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بالسلاح إذا أصبح رئيس الوزراء المقبل، وذلك في تناقض واضح مع تصريحات سابقة له.