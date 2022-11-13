ابن سلمان وماكرون يبحثان أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا، اليوم السبت، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما.

كما استعرض الطرفان أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار.

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وثمن ولي العهد ما أعرب عنه الرئيس ماكرون من دعم فرنسا للأمن والاستقرار في المنطقة، ورفضها للتهديدات التي تخل باستقرار المنطقة.