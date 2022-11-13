اختبرت كييف عقاقير مسكنة للأنف في مختبرات موجودة في جمهورية لوغانسك الشعبية، والتي طورها الغرب لصالح الناتو، وفقا لما قاله مصدر لوكالة “سبوتنيك”.

وقال المصدر: “في منطقة لوغانسك، تم الكشف عن مخطط لشركات الأدوية الغربية التي تجري اختبارات عمياء لأحدث مخدر أنف يحتوي على عقار لاحتياجات مجمع الدفاع في دول الناتو وكييف”.

وبحسب المصدر، فإن القوات الأوكرانية استخدمت المخدرات بعد الاختبارات.

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في غضون ذلك، قال محاضر في جامعة لوغانسك الطبية، كبير أطباء الصحة في لوغانسك، الذي شارك في العديد من الفحوصات الطبية قبل عام 2014، لوكالة “سبوتنيك”، إن الغرب يجري اختبارات معملية في أوكرانيا من أجل خفض التكاليف على المتطوعين والمتخصصين الطبيين.