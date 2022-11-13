نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية البحرينية تبلغ 73%

سبوتنيك. وقال المعاودة في مؤتمر صحفي، “نسبة المشاركة في هذه الانتخابات كانت عالية جداً وبلغت 73 بالمئة، وعلى وجه الخصوص برز نشاط النساء الناخبات”.

وبحسب بيانات سلطات المملكة، فإن هناك أكثر من 500 مرشح لـ40 مقعدا في الغرفة السفلى للبرلمان البحريني، و30 مقعدا في البلديات، ومن بينهم 94 امرأة.