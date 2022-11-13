السلطات الفنزويلية تدين الابتزاز السياسي من طرف الاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية، أن بلادها تدين قرار الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضدها ومواطنيها، وسمتها بالابتزاز السياسي.

مكسيكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: “التدابير القسرية الانفرادية التي يطبقها الاتحاد الأوروبي عمدا بشكل غير قانوني، تضر وتنتهك حقوق الشعب الفنزويلي”.

وأضاف: “عواقب هذه التدابير غير المباشرة تنطوي على تقييد الوصول إلى الغذاء والأدوية والضروريات والآلات وقطع الغيار والمعدات اللازمة لضمان الحقوق الأساسية وضمان التطور الطبيعي لمجتمعنا”.

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