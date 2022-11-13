الديمقراطيون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي بعد الفوز بمقعد نيفادا

وفقًا لشبكة “إن بي سي نيوز”، حصلت كاثرين كورتيز ماستو على 48.7% من الأصوات في نيفادا، بينما حصل منافسها الجمهوري آدم لاكسالت على 48.2%.

يوم الجمعة، أظهرت توقعات شبكتي “إن بي سي نيوز” و”فوكس نيوز” فوز السيناتور الديمقراطي مارك كيلي بإعادة انتخابه في أريزونا، متغلبا على منافسه الجمهوري بليك ماسترز.

والآن بعد تغلب الديمقراطيين وضمانهم النصر في كل من نيفادا وأريزونا، فإن لديهم 50 مقعدا ويملكون الأغلبية في مجلس الشيوخ، وستحدد جولة الإعادة في جورجيا في 6 ديسمبر/ كانون الأول الهامش الذي يملكه الديمقراطيون في المجلس، إذا فاز الجمهوريون فسيصبح الحزبان متعادلان مرة أخرى، وسيصبح صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس هو الفيصل في مجلس الشيوخ.