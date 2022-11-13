مصرع 4 أشخاص في حادث مروري جنوب غربي باكستان

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح في حادث مروري في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان، يوم السبت، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وأفادت التقارير أن الحادث وقع على مشارف كويتا، عاصمة المقاطعة.

وصدمت شاحنة سيارة مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الأربعة في السيارة وإصابة اثنين من المارة.

ونُقل المصابان إلى مستشفى قريب، وكانا في حالة حرجة.

وكثيرا ما تحدث حوادث الطرق في باكستان بسبب تدني حالة الطرق وانتهاك قواعد السلامة على الطرق والقيادة المتهورة.

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وقال سلمان الزبير، سفير السلامة على الطرق في الشرطة الوطنية للطرق السريعة، خلال تحدثه في فعالية أقيمت مؤخرا، إن باكستان من بين أكبر الدول التي لديها أكبر عدد من حوادث الطرق في آسيا.