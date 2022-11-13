بايدن: سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس ستعزز وضعي سياسيا قبل لقاء الرئيس الصيني

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إن سيطرة الحزب الديمقراطي التابع له في انتخابات التجديد ‏النصفي لمجلس النواب، سيعزز من وضعه السياسي قبل لقائه الأول مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، ‏في قمة العشرين بإندونيسيا.‏

وأضاف خلال احتفاله بانتصار الديمقراطيين، أثناء تواجده في كمبوديا للمشاركة في قمة شرف آسيا “آسيان”: “أعلم أنني قادم بقوة”، وفقا لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية.

وسيلتقي الرئيسان الأمريكي والصيني وجها لوجه لأول مرة بالنسبة لبايدن، على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

وتدهورت العلاقة بين أكبر أمريكا والصين، منذ أن تولى بايدن منصبه، بسبب المنافسة الاقتصادية، وقضايا حقوق الإنسان، والتوترات المتزايدة بين بكين وتايوان.

وقال بايدن خلال الاحتفال: “أنا أعرف شي جين بينغ، إنه يعرفني، لدينا القليل من سوء الفهم، علينا فقط معرفة ما هي الخطوط الحمراء”.

بكين ردا على تصريحات بايدن: العلاقات الصينية الروسية “متينة للغاية”‏

وأشاد الرئيس الأمريكي بإقبال الناخبين في انتخابات التجديد النصفي، مشيرا للصحفيين إلى أن انتصارات الديمقراطيين هي “انعكاس لجودة مرشحينا”.

وحقق الديمقراطيون نصرا في انتخابات التجديد النصفي، بعدما أعلن عن إعادة انتخاب السيناتورة الديمقراطية، كاثرين كورتيز ماستو، في ولاية نيفادا.