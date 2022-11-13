القوات الأوكرانية تقصف مدينة نوفايا كاخوفكا ومحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية

قال فلاديمير ليونتييف، رئيس إدارة منطقة نوفايا كاخوفكا في خيرسون، إن القوات الأوكرانية شنت طوال مساء يوم السبت وطوال ليل اليوم الأحد هجمات صاروخية ومدفعية على مدينة نوفايا كاخوفكا ومحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية.

وأضاف ليونتييف في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: “دمر القصف فندقا ومباني سكنية وألحق أضرارا بخطوط الكهرباء”.

وتابع ليونتييف: “تم تنفيذ ضربات صاروخية ومدفعية في جميع أنحاء المدينة، وليس فقط في محطة الطاقة الكهرومائية، هناك دمار طال مباني سكنية، وفندق، ومباني بلدية، وشبكات”.

كما أعلن ليونتيف، عن مقتل شخصين وجرح ثلاثة على الأقل جميعهم مدنيون نتيجة القصف الأوكراني يوم أمس السبت على مدينة نوفا كاخوفكا في خيرسون.

وقال ليونتيف، أمس السبت، إن القوات الأوكرانية قصفت المناطق الوسطى من نوفا كاخوفكا، والتي من المقرر إجلاء حوالي 200 شخص منها.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

مقتل مدني وإصابة 3 آخرين إثر قصف أوكراني على منطقة نوفا كاخوفكا في خيرسون