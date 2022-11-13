ميسي يصل إلى أبو ظبي غدا الاثنين على متن طائرة خاصة

كشفت تقارير إماراتية عن وصول نجم كرة القدم الأرجنتيني واللاعب في فريق “باريس سان جيرمان”، ‏ليونيل ميسي، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، غدا الاثنين، على متن طائرة خاصة.‏

ويصل ميسي إلى أبو ظبي من أجل الانضمام إلى معسكر منتخب بلاده المقام حاليا هناك، وذلك استعدادا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، وفقا لصحيفة “البيان” الإماراتية.

وبوصول ميسي إلى أبو ظبي يكون قد اكتمل وصول منتخب الأرجنتين لكرة القدم إلى العاصمة الإماراتية، بعد أن وصل على دفعات.

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وخاض المنتخب الأرجنتيني حصة تدريبية باستاد آل نهيان بفي نادي الوحدة، أمس السبت، وسيؤدي غدا تدريبا مفتوحا أمام الجماهير ووسائل الإعلام.

وسيلتقي منتخب الإمارات الأول مع نظيره الأرجنتيني وديا، يوم الأربعاء المقبل، باستاد محمد بن زايد.