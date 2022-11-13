صحيفة: الهند تعتزم مضاعفة حجم التجارة مع روسيا

كشفت وسائل إعلام هندية، اليوم الأحد، أن نيودلهي تعتزم مضاعفة حجم التبادل التجاري مع موسكو، وذلك باستخدام العملة الوطنية، الروبية.

وذكرت صحيفة “إنديان إكسبريس” نقلاً عن نتائج اجتماع رفيع المستوى عقد في سبتمبر/ أيلول الماضي، حصول زيادة في حجم التجارة بين البلدين بشكل رئيسي على خلفية الزيادة الحادة في واردات الهند من النفط الروسي.

وبحسب الصحيفة، كانت الهند تستورد في السابق أقل من 1% من إجمالي نفطها الخام من روسيا وزادت خلال الأشهر الأخيرة حوالي 22% من إجمالي طلبها من روسيا، حيث أصبحت روسيا بذلك أكبر مورد للنفط للهند في شهر أكتوبر/ تشرين الأول متجاوزة المملكة العربية السعودية والعراق.