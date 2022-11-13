ملك الأردن في "خطاب العرش" للجيش العربي والأجهزة الأمنية: أنتم الأصدق قولا والأخلص فعلا

تجدر الإشارة إلى أن “خطاب العرش” هو تقليد دستوري يتم فيه افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة، وسيقوم كل من مجلس النواب والأعيان [يشكلان معا مجلس الأمة]، خلال 14 يوما من إلقاء خطاب العرش، برفع رديهما على الخطاب كلا على حدة.

وبعد الاستماع لخطاب العرش، سيعقد مجلس الأعيان الـ29 أولى جلساته برئاسة رئيسه فيصل الفايز، ويتضمن جدول أعمال الجلسة، انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه، وأعضاء لجنة وضع صيغة الرد على خطاب العرش.

وإلى جانب ما سبق يعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية التي يتولى رئاستها النائب الأقدم في النيابة، يساعده أصغر عضوين حاضرين سنا، بحسب المادة 3 من النظام الداخلي للمجلس، إذ يستهل النواب أعمالهم بانتخاب رئيس المجلس، إذ لا يجوز للمجلس إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار قبل انتخاب رئيسه، بحسب المادة 5 من النظام الداخلي.