إثيوبيا تستضيف قمة أممية عن الإنترنت بعد اتفاق السلام مع جبهة تيغراي

تعتزم هيئة أممية مسؤولة عن تعزيز الوصول للإنترنت، عقد اجتماعها السنوي في إثيوبيا، رغم الانتقادات الموجهة للحكومة بعد قطع الاتصال بالشبكة خلال الصراع مع جبهة تحرير تيغراي.

من المقرر عقد منتدى حوكمة الإنترنت، الذي يجذب كبار القادة مثل المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، هذا العام في الفترة من 28 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.

وجه نقاد وهيئات دولية النقد في السابق لإثيوبيا بعد منع الحكومة المواطنين من الاتصال بالإنترنت، الأمر الذي قالوا إنه يعرض الروابط الأسرية وحقوق الإنسان وتدفق المعلومات للخطر.

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استمر القتال بين أديس أبابا وجبهة تيغراي قرابة عامين، وأعاق وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، حيث حاولت السلطات الفيدرالية الإثيوبية عزل قادة تيغراي المتمردين. تؤكد الحكومة أنها لم تستهدف شعب تيغراي عمدا.

الآن، وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أشيد به على نطاق واسع ووقع في الثاني من نوفمبر، ستعيد الحكومة الإثيوبية خدمات الاتصالات الأساسية والنقل والخدمات المصرفية لأكثر من 5 ملايين شخص في تيغراي.