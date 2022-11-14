السودان… المحكمة تستجيب لطلب المتهم الأول في مقتل عميد شرطة

استجابت محكمة سودانية لطلب المتهم الأول في قضية مقتل عميد الشرطة، علي بريمة، حيث أمرت بوضع المتهمين جميعا في زنزانة واحدة.

وقال موقع “الانتباهة” إنه فيما يتعلق بطلب المتهم الأول محمد آدم “توباك”، بسوء معاملته في الاعتقال، وجهت المحكمة إدارة السجون بوضع المتهمين جميعا في زنزانة واحدة، كما سمحت المحكمة لأطراف القضية بتصوير تقرير الكشف الطبي للمتهمين.

في السياق ذاته، رفعت المحكمة جلسة القضية المقررة اليوم لعدم حضور أولياء الدم ومحاميهم، لعدم إعلانهم من شرطة المحاكم.

يشار إلى أن مقتل العميد علي بريمة، كان قد اغتيل أثناء مشاركته في تأمين احتجاجات تم تنظيمها قرب القصر الرئاسي في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ووجه قاضي المحكمة العامة زهير بابكر عبد الرازق، بإعلان أولياء الدم ومحاميهم وإعلان الشاكي والمتحري الثاني في القضية لحضور جلسة الأحد القادم الموافق العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.