إيران… حريق في مصنع كيماويات يسفر عن إصابة 15 شخصا

اندلع حريق في مصنع لزيت المحركات في بلدة مباركه بمحافظة أصفهان وسط إيران، صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة 15 شخصا على الأقل.

وبحسب وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، أبلغ عن الحريق في الساعة 10 صباحا (07:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد.

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نشرت فرق الإطفاء على الفور في مكان الحادث. وذكرت وكالة الأنباء أن جميع خزانات المصنع كانت مليئة بالمواد الكيماوية عندما اندلع الحريق.

في وقت لاحق من اليوم، قالت وكالة “نادي المراسلين الشباب” إن 15 شخصا على الأقل أصيبوا بالتسمم بالدخان أثناء الحريق، ونقل خمسة منهم إلى المستشفى.