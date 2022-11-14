البرلمان الأردني ينتخب أحمد الصفدي رئيسا له

انتخب مجلس النواب (البرلمان) الأردني، اليوم الأحد، النائب أحمد الصفدي رئيسا له بأغلبية الأصوات، خلفا لعبد الكريم الدغمي.

وحصل الصفدي على 104 أصوات من أصل 130 بمجلس النواب (حضر التصويت 128 منهم)، مقابل 13 صوتا لمنافسه النائب فراس السواعير العجارمة، وتم إلغاء 11 ورقة انتخابية، بحسب وكالة “عمون” الأردنية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، افتتح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الدورة البرلمانية العادية الثانية للمجلس التاسع العشر.

وتشكل المجلس من الفائزين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، ويتم انتخاب أعضائه كل 4 سنوات.

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والصفدي هو نائب عن حزب الميثاق الوطني الذي تأسس مؤخرا، ويضم نخبة من الوزراء السابقين وتسعة من أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان ويجري تعيين الأعضاء والرئيس من قبل الملك مباشرة) ونحو 39 عضوا في البرلمان.