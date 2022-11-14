الجيش اللبناني يعلن تنفيذ طيران ليلي لمدة 4 أيام

أصدرت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني بيانا أفاد بأن القوات الجوية اللبنانية ستنفذ طيران ليلي على مدار الأربعة أيام المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية للإعلام عن الجيش بيانا قال فيه: “ستقوم القوات الجوية بتنفيذ طيران ليلي بتواريخ 16،15،14 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022”.

وأوضح البيان أن عمليات الطيران الليلي ستنفذ اعتبارا من الساعة 17.05 ولغاية الساعة 24.00 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، بيروت، القليعات، رياق ومدرسة القوات الخاصة”.

وفي وقت سابق، نفذ الجيش اللبناني تمارين تحاكي التعامل مع متظاهرين، وتوقيف مطلوبين وتنفيذ مداهمات ليلية، جاء ذلك بناء على ما أفاد به الجيش في بيان نشره، يوم الثلاثاء الماضي، على تويتر، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.