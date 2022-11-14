الجمارك الكويتية تحظر دخول الأغذية القادمة من لبنان والعراق وسوريا

أعلنت الجمارك الكويتية، اليوم الأحد، حظر حمل الأغذية الطازجة والمجمدة القادمة من لبنان والعراق وسوريا.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مدير إدارة الشحن الجوي في الإدارة العامة للجمارك، مطلق العنزي، تأكيده على “ضرورة التزام المسافرين القادمين إلى الكويت من لبنان والعراق وسوريا بعدم اصطحاب أي مواد غذائية معهم”.

وشدد العنزي على أنه يدخل في الحظر كذلك الأغذية الطازجة المجمدة والحلويات والمكسرات، لافتا إلى أن الجمارك تصادر تلك المواد الغذائية مهما كانت كميتها.

وأشار المسؤول الكويتي إلى أن “هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الاحترازية الحكومية لضمان عدم دخول الكوليرا المنتشرة في البلدان المذكورة أعلاه إلى البلاد”.

وفي وقت سابق، قال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن: حتى الآن لم يثبت أن المزروعات في لبنان ملوثة بالكوليرا.

ففي تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” قال الحاج حسن إنه “يجب توصيف الحالة كما هي، لا شك أن إصابات الكوليرا تزداد يوما بعد يوم، ونحن نتفاعل مع هذا الأمر بشكل متسارع، شكلنا لجان في المناطق وفي المركزية، المديرية العامة في بيروت، وأيضا لدينا لجنة خاصة بين وزارة الزراعة ووزارة الصحة ونواكب عن كثب”.