زيلينسكي يقول إنه سيلقي خطابا عبر الـ"فيديو كونفرانس" في قمة العشرين

أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، مشاركته في قمة مجموعة العشرين المقبلة عبر خاصية الـ”فيديو كونفرانس”.
وأضاف: “نحن نستعد بنشاط لأسبوع مهم لأوكرانيا وهو أسبوع دبلوماسي. ستعقد قمة العشرين في إندونيسيا، وسيتم عرض موقفنا.. سيكون خطابي يوم الثلاثاء”.
ستستضيف إندونيسيا، التي تترأس حاليا مجموعة العشرين، قمة المجموعة في بالي في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كبير مفاوضي أوكرانيا يقول إن المفاوضات مع روسيا ربما تبدأ منتصف عام 2023
أمس, 05:22 GMT
وقال الكرملين، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر القمة، وإن الوفد الروسي سيترأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك