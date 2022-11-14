زيلينسكي يقول إنه سيلقي خطابا عبر الـ"فيديو كونفرانس" في قمة العشرين

أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، مشاركته في قمة مجموعة العشرين المقبلة عبر خاصية الـ”فيديو كونفرانس”.

وأضاف: “نحن نستعد بنشاط لأسبوع مهم لأوكرانيا وهو أسبوع دبلوماسي. ستعقد قمة العشرين في إندونيسيا، وسيتم عرض موقفنا.. سيكون خطابي يوم الثلاثاء”.

ستستضيف إندونيسيا، التي تترأس حاليا مجموعة العشرين، قمة المجموعة في بالي في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني.

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