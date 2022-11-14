القوات الأوكرانية تطلق 5 صواريخ "هيمارس" أمريكية على قرية سابوفكا

أطلقت القوات الأوكرانية، مساء الأحد، 5 صواريخ “هيمارس” أمريكية على قرية سابوفك في جمهورية لوغانسك الشعبية.
موسكو – سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في بيان أصدره عبر “تلغرام”، إنه “تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 22:10 (بتوقيت موسكو) على قرية سابوفك باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 5 صواريخ)”.
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إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا
أمس, 22:43 GMT
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
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