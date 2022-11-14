القوات الأوكرانية تطلق 5 صواريخ "هيمارس" أمريكية على قرية سابوفكا

موسكو – سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في بيان أصدره عبر “تلغرام”، إنه “تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 22:10 (بتوقيت موسكو) على قرية سابوفك باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق 5 صواريخ)”.