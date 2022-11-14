مرض الإيبولا يصل إلى شرق أوغندا

قالت وزارة الصحة الأوغندية، إن فيروس الإيبولا امتد إلى الجزء الشرقي من البلاد خارج مركز اندلاعه في المنطقة الوسطى.

وأعلنت وزيرة الصحة روث أسينغ في تغريدة يوم الأحد، تسجيل حالة وفاة مؤكدة لرجل يبلغ من العمر 45 عاما في منطقة جينجا في شرق أوغندا، وتوفي الرجل في منزله في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقا للوزيرة.

وأكدت أن الحالة مرتبطة على ما يحتمل بشقيقه، الذي سافر إلى جينجا من العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث قيل إنه التقط العدوى وتوفي في 3 نوفمبر بعدما مرض لمدة 10 أيام في منطقة جينجا، مشيرة إلى تفعيل عمليات تتبع المخالطين والتحقيقات الوبائية.

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