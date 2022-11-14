وكالة: عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكة عابرة للحدود تساعد الجيش الروسي

وقالت يلين للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي يوم الاثنين، “هذا جزء من جهودنا الكبرى لتعطيل المجهود الحربي الروسي وحرمان روسيا من المعدات التي تحتاجها من خلال العقوبات وضوابط التصدير”، حسبما نقلت “رويترز”.