وكالة: عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكة عابرة للحدود تساعد الجيش الروسي

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على شبكة مشتريات عابرة للحدود الوطنية شاركت في شراء تقنيات للمجمع الصناعي العسكري الروسي.
وقالت يلين للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي يوم الاثنين، “هذا جزء من جهودنا الكبرى لتعطيل المجهود الحربي الروسي وحرمان روسيا من المعدات التي تحتاجها من خلال العقوبات وضوابط التصدير”، حسبما نقلت “رويترز”.
وتستهدف العقوبات الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها رسميا في وقت لاحق يوم الاثنين، 14 فردا و28 كيانا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك