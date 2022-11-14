شولتز يتمنى حضور بوتين قمة مجموعة العشرين في بالي

تمنى المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة مجموعة العشرين المقبلة في إندونيسيا.

وقال شولتز خلال توقفه في فيتنام (في طريقه إلى إندونيسيا)، “كان من الجيد لو ذهب إلى بالي”، حسبما نقلت إذاعة “دويتشلاند فونك” يوم الأحد.

وأضاف المستشار الألماني، أنه سيتعين على بوتين مواجهة بعض الأسئلة والانتقادات من الدول الغربية إذا كان سيذهب إلى قمة مجموعة العشرين.

وتستضيف إندونيسيا، التي تترأس حاليا مجموعة العشرين، قمة المجموعة في بالي في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.

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