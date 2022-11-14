جهاز أمن الدولة الأذربيجاني يكشف شبكة تجسس تعمل لمصلحة إيران

أعلن جهاز أمن الدولة الأذربيجاني الكشف عن شبكة تجسس تعمل لمصلحة إيران، وتم اعتقال خمسة أشخاص.

وقالت الخدمة الصحفية للجهاز في بيان: “تم الكشف عن شبكة التجسس الإيرانية في أذربيجان، وتم اعتقال خمسة أشخاص. ونتيجة للإجراءات المتخذة تبين أن ظاهر أسكيروف، الذي كان يعمل قبطانًا لسفينة أسطول نفط بحر قزوين، تورط في تعاون سري أثناء تلقيه التعليم الديني في مدينة غوم الإيرانية مقابل مصالح مادية لممثلي الخدمات الخاصة في البلد المذكور”.

وبحسب الخدمة، قام أسكيروف نيابة عنهم بجمع معلومات عن الشركات والمكاتب التمثيلية للدول الأجنبية في أذربيجان، ومكان ووقت التدريبات البحرية في بحر قزوين، والبضائع التي يتم نقلها إلى منصات النفط.