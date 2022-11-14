بيسكوف بشأن "اتفاقية الحبوب": لدينا اتصالات جيدة مع الأمم المتحدة والمفاوضات بناءة للغاية

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، لوكالة “سبوتنيك”، متحدثًا عن آفاق “اتفاقية الحبوب”، إن موسكو والأمم المتحدة تجريان حوارًا بناء إلى حد ما.

تنتهي فترة تمديد اتفاقية الحبوب في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال بيسكوف “لدينا اتصالات جيدة للغاية مع الأمم المتحدة والمفاوضات بناءة للغاية … الحوار مع الأمم المتحدة يتطور بطريقة بناءة إلى حد ما”.

كما أكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط بعد لإجراء اتصالات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد أو عدم تجديد اتفاقية الحبوب.