إيران تزعم وجود أدلة على دور أجنبي في الاحتجاجات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إنها قدمت أدلة إلى دول على أن بعضا من مواطنيها شاركوا في الاضطرابات التي شهدتها إيران في الأسابيع الأخيرة.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، والذي أوضح للصحفيين أنه “فيما يتعلق بالرعايا الأجانب المحتجزين في إيران لصلتهم بأعمال شغب، تم تقديم معلومات وأدلة وتفسيرات إلى الدول المعنية”.

وأكد كنعاني في وقت سابق، إنه تم اتباع “إجراءات قانونية” مع دول ومواطنين أجانب مرتبطين بالاحتجاجات، مشيرا إلى أنها “ألحقت أضرارا” بإيران.

وقال المتحدث إنه في الحالات التي تتقدم فيها وزارة الخارجية بشكوى مباشرة إلى الدول المعنية، يتم استدعاء السفراء وتقديم الأدلة وطلب الرد الدبلوماسي.

يذكر أن المحكمة الثورية بالعاصمة الإيرانية طهران كانت قد حكمت، أمس الأحد، على شخص بالإعدام وبالسجن لمدد تتراوح من 5 إلى 10 سنوات على خمسة أشخاص آخرين بتهمة الإخلال بالأمن والنظام العام، وذلك خلال التظاهرات الأخيرة التي شهدتها إيران.

وذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أمس الأحد، “حُكم على شخص في طهران أضرم النار في مركز حكومي بالإعدام بتهمة الإخلال بالأمن والنظام العام والمجتمع”.

وأعلنت السلطات الإيرانية، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، اعتقال تسعة أجانب زعمت أنهم على صلة بموجة الاحتجاجات التي أطلقها مقتل الشابة مهسا أميني، وجاء من بين المعتقلين مواطنون من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا.