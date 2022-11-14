القنصلية الروسية في الإسكندرية تعلن متابعتها لقضية اعتقال 5 مواطنين روس

قالت القنصلية الروسية في مدينة الإسكندرية المصرية لوكالة “سبوتنيك” اليوم الخميس إن “الدبلوماسيين يعملون على قضية اعتقال 5 مواطنين روس من طاقم سفينة شحن في المدينة”.

وبحسب البعثة الدبلوماسية ، فقد احتُجزت سفينة الشحن “سوي” التي تبحر تحت علم جزر القمر في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني في الإسكندرية.

وأضافت القنصلية أن “سفينة الشحن المحتجزة في الإسكندرية تحتوي على أدوية تحتوي على مواد مخدرة على متنها”.

السفارة الروسية في مصر والقنصلية العامة تتعاملان عن كثب مع الوضع المحيط بالسفينة المحتجزة، ومن بين أفراد الطاقم خمسة مواطنين روس بينهم القبطان وكبير مساعديه.

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وأضافت القنصلية “الدبلوماسيون على اتصال دائم بوزارة الخارجية المصرية والجهات المختصة الأخرى وأقارب المعتقلين ومحام يوفره الجانب المصري”.

وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى أنه “بعد تلقي معلومات عن اعتقال الروس، طلبوا على الفور من السلطات المصرية الإذن بتنظيم زيارة قنصلية”.

وفقا للسلطات المحلية، فإن صحة أفراد الطاقم لا تثير القلق، حيث يتم توفير الأدوية اللازمة لهم.