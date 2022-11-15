الخارجية المجرية تعلن رفضها تدريب القوات الأوكرانية

صرح وزير الخارجية المجري ، بيتر سيارتو، إن بلاده هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي رفضت تدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية وتمويل المهمة.

وقال سيارتو، اليوم الاثنين “نحن الوحيدون الذين لا نشارك في مهمة التدريب المشتركة للجيش الأوكراني، لقد انتهزنا الفرصة للامتناع بشكل بناء (عند التصويت)، أي، من الناحية المالية، بالطبع، لن نساهم أيضا في هذه المهمة وأعمالها”.

وبحسب الوزير، تعتقد المجر أنه من الضروري اتخاذ قرارات تحقق السلام وليس تصعيد الصراع.

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ومع ذلك، كما أشار سيارتو، تواصل الدولة تقديم المساعدة لأوكرانيا على أساس ثنائي وبدأت في القيام بذلك “في وقت أبكر بكثير” من بقية دول الاتحاد الأوروبي.