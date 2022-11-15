روسيا وإثيوبيا تعقدان اجتماع اللجنة الحكومية الثامن في أديس أبابا الشهر المقبل

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن الاجتماع الثامن للجنة الحكومية الروسية الإثيوبية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والتجاري، سيعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر/ كانون الأول.

موسكو- سبوتنيك. في وقت سابق اليوم، استقبل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف السفير الإثيوبي لدى روسيا أليمايهو تيجينو في موسكو.

وجاء في بين للوزارة: “تضمن الاجتماع مناقشة مستفيضة لقضايا تعزيز التعاون الروسي الإثيوبي متبادل المنفعة في مختلف المجالات، مع التركيز على توسيع الشراكة التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتعزيز العلاقات الثقافية والإنسانية”.

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ونظر الطرفان في جوانب التحضير للاجتماع الثامن للجنة الحكومية الروسية الاثيوبية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والتجاري، المقرر عقده في أديس أبابا في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر من هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك ، أبلغ تيجينو بوغدانوف بتطور الوضع العسكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي في إثيوبيا، والخطوات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في منطقة تيغراي الواقعة في شمال البلاد.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو أعربت عن دعمها لجهود أديس أبابا من أجل استقرار الوضع تدريجيا في جميع أنحاء إثيوبيا.