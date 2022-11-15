مصرع 16 شخصا وإصابة 3 آخرين بحادث مروري جنوب غربي الجزائر

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر، اليوم الاثنين، مصرع 16 شخصا، وإصابة 3 آخرين إثر حادث مرور وقع في برج باجي مختار جنوب غربي البلاد.

الجزائر- سبوتنيك. وقالت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان: “تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية برج باجي مختار في حادث مرور يتمثل في اصطدام سيارتين”.

وأضاف البيان أن “الحادث وقع في الساعة 09:15 بالتوقيت المحلي [الثامنة والربع صباحا بتوقيت غرينتش]، على الطريق رقم 06 على بعد 190 كم من مدينة أدرار الجزائرية.

مقتل 8 أشخاص في حادث مروري بالجزائر

وحسب البيان، فقد أسفر الحادث عن مصرع 16 شخصا حرقا، وإصابة 3 آخرين.