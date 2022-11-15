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مصرع 16 شخصا وإصابة 3 آخرين بحادث مروري جنوب غربي الجزائر

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر، اليوم الاثنين، مصرع 16 شخصا، وإصابة 3 آخرين إثر حادث مرور وقع في برج باجي مختار جنوب غربي البلاد.

الجزائر- سبوتنيك. وقالت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان: “تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية برج باجي مختار في حادث مرور يتمثل في اصطدام سيارتين”.
وأضاف البيان أن “الحادث وقع في الساعة 09:15 بالتوقيت المحلي [الثامنة والربع صباحا بتوقيت غرينتش]، على الطريق رقم 06 على بعد 190 كم من مدينة أدرار الجزائرية.
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وحسب البيان، فقد أسفر الحادث عن مصرع 16 شخصا حرقا، وإصابة 3 آخرين.
يُذكر أن مصالح الحماية المدنية، سجلت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أكثر من 290 حادث مرور خلال 48 ساعة في عموم البلاد، حيث أسفرت تلك الحوادث عن وفاة 8 أشخاص، وإصابة 354 بجروح، بحسب صحيفة “الشروق” الجزائرية.

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موقع سبوتنيك الروسي

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