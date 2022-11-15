غانتس يرفض التدخل الأمريكي في شؤون إسرائيل بعد الإعلان عن إجراء تحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قرار وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة “خطأ فادحا”.

موسكو- سبوتنيك. وقال غانتس إن “الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقًا مهنيًا ومستقلًا، تم عرضه على الأمريكيين وتمت مشاركتهم بالتفاصيل”.

ونقلت هيئة البث الاسرائيلية عن غانتس، قوله إنه “أوضح لممثلي واشنطن أن الحكومة الإسرائيلية تقف خلف جنود الجيش الإسرائيلي”، مشددا على أن “إسرائيل لن تتعاون مع أي تحقيق خارجي”، وتابع: “لن نسمح بالتدخل في شؤون إسرائيل الداخلية”.

أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة الإسرائيلية بقرارها فتح تحقيق جنائي في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، والتي قتلت، في أيار/مايو الماضي، في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، خلال شن الجيش الإسرائيلي عملية اقتحام في المكان.

أمريكا تبلغ إسرائيل قرارها فتح تحقيق جنائي في مقتل شيرين أبو عاقلة

ونقل موقع واللا العبري، اليوم الاثنين، أن وزارة العدل الأمريكية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية بفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحقيقا جنائيا في مقتل أبو عاقلة، وفقا لثلاثة مصادر.