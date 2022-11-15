فنلندا تؤيد فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وتعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا

قال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن بلاده تؤيد فرض عقوبات جديدة ضد لروسيا، بسبب العملية العسكرية الخاصة المستمرة لموسكو في أوكرانيا.

وأضاف هافيستو في إفادة صحفية بثتها وسائل الإعلام الفنلندية: “دعمت فنلندا إعداد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا. وفي الوقت نفسه، أبلغنا أن فنلندا تعد حزمة جديدة من المساعدات العسكرية، والتي سيتم نقلها إلى أوكرانيا قريبا”.

وأشار إلى أن القرارات بشأن حزمة جديدة من العقوبات في قطاع الطاقة صعبة بشكل خاص على الاتحاد الأوروبي.

وفي ذات الصدد، قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إن الوزراء اتفقوا على مواصلة العزلة الدولية لروسيا وفرض عقوبات وزيادة الضغط عليها.

ويصعّد الغرب ضد روسيا باستخدام ضغط العقوبات، على وقع العملية العسكرية في أوكرانيا، إلا أن آثارها انعكست على الدول التي فرضتها، وأفضت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

الخارجية الروسية: فقط المجنون يمكنه التفكير الآن في قبول أوكرانيا في الناتو

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.