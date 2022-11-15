كوساتشيف: قرار الجمعية العامة بشأن التعويضات باطل قانونيا ومخالف لميثاق الأمم المتحدة

أكد نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي قنسطنطين كوساتشيف، بأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا “باطل قانونيا” ومخالف لميثاق الأمم المتحدة.

موسكو – سبوتنيك. وقال كوساتشيف لـ “سبوتنيك”، معلقا على القرار: “قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة من حيث المبدأ ليس لها قوة ملزمة. ولكن عندما تتعارض، من حيث محتواها مع ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الأساسية للقانون الدولي، فإن هذا يجعل هذه القرارات ليست مجرد قرارات تصريحية، بل باطلة من الناحية القانونية”.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، قرارًا بأغلبية الأصوات بشأن تعويض أوكرانيا عن الأضرار التي تعرضت لها منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

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جاء تمرير القرار بدعم 94 صوتا ومعارضة 14 آخرين وامتناع 73 دولة عن التصويت.

ويوصي القرار بقيام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالتعاون مع أوكرانيا بتسجيل الأضرار التي تكبدتها، حيث سيكون “دليلا لتوثيق الأضرار والخسائر نتيجة الأعمال غير المشروعة لروسيا في أوكرانيا”.