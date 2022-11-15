السفير الروسي في طوكيو: سياسة اليابان أدت إلى تجميد الحوار السياسي مع موسكو

أكد السفير الروسي لدى اليابان ميخائيل غالوزين، الذي سيتنحى قريبا عن منصبه، أن موقف اليابان تجاه روسيا والسياسة غير الودية أدى إلى تجميد جميع أشكال الحوار السياسي تقريبا.

موسكو – سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة مع الصحفيين الروس: “الجانب الياباني اتخذ موقفا غير ودي تجاه روسيا، تضامنا مع مسار الغرب الجماعي للضغط السياسي والاقتصادي والنفسي الشامل على بلادنا”. ولفت إلى أن هذا التوجه أدى إلى خفض العلاقات الروسية اليابانية إلى مستوى كبير للغاية. العملية العسكرية الروسية الخاصة الخارجية اليابانية تؤكد مقتل أحد مواطنيها في أوكرانيا وشدد على أن توسع حلف الناتو شرقا يثير القلق.

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