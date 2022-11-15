لافروف يصل إلى اجتماع قمة مجموعة العشرين في بالي

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير المال أنطون سيلوانوف إلى اجتماع قمة مجموعة العشرين، حسبما أفاد مراسل “سبوتنيك”.

وفي وقت سابق، كشف نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يود مقابلة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش القمة.

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وقال حق في إفادة صحفية، الاثنين: “إنه يأمل في لقاء لافروف، لا يوجد اتفاق بعد، لكنه يرغب في ذلك”.

وأضاف ممثل مكتب الأمين العام أنه لم يكن هناك قرار بشأن لقاء بين غوتيريش والرئيس الأمريكي جو بايدن.