الرئيس الإندونيسي يحذر من فشل قمة العشرين والانجرار نحو حرب باردة أخرى

قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الثلاثاء، خلال كلمته الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي، إن الاقتصادات الكبرى لمجموعة العشرين يجب أن تنجح في معالجة أزمات العالم الأكثر إلحاحا.

وأضاف: “اليوم عين العالم علينا… هل سنحقق نجاحا؟ أم سنضيف فشلًا آخر؟، بالنسبة لي، يجب أن تكون مجموعة العشرين ناجحة، ويجب ألا تفشل”. وأكد تطلعه لأن تكون مجموعة العشرين حافزا لتحقيق الإنعاش الاقتصادي الشامل، مشيرا إلى أن الضرر كبير للغاية على إمدادات الغذاء والطاقة العالمية. وأشار إلى أن العالم يواجه أزمات متعددة وخصومات متزايدة. وطالب بالاستعداد لأية جائحة مستقبلية محتملة. وحذّر الرئيس الإندونيسي من تقسيم العالم إلى أجزاء والسقوط في حرب باردة أخرى، مشددا على أنه يجب “تجنب حرب عالمية أخرى، ويجب إنهاء الحرب”. وتعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

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