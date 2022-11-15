زيلينسكي يقترح تبادل جميع الأسرى مع روسيا وتمديد اتفاق الحبوب

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، دول مجموعة العشرين للعمل على تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية مع روسيا.

واقترح زيلينسكي خلال خطاب بالفيديو كونفرانس أمام قمة مجموعة العشرين التي انطلقت في جزيرة بالي الإندونيسية، تبادلا لجميع أسرى الحرب مع روسيا.

كان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، قال، اليوم، خلال كلمته الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي، إن العالم يواجه أزمات متعددة وخصومات متزايدة. وطالب بالاستعداد لأية جائحة مستقبلية محتملة.

لافروف يصل إلى اجتماع قمة مجموعة العشرين في بالي

وحذر الرئيس الأندونيسي من تقسيم العالم إلى أجزاء والسقوط في حرب باردة أخرى، مشددا على أنه يجب “تجنب حرب عالمية أخرى، ويجب إنهاء الحرب”.