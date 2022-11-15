دول مجموعة العشرين تعتبر استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها أمرا غير مقبول

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”، نقلا عن مسودة بيان صادر عن قادة مجموعة العشرين، أن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين تعتبر استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مقبول.

وجاء في مسودة البيان: “استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مقبول”.

وأضافت أن “الحل السلمي للنزاعات، والجهود المبذولة لمعالجة الأزمات، فضلا عن الدبلوماسية والحوار، أمور حيوية”.

في غضون ذلك، اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال خطاب بالفيديو أمام قمة مجموعة العشرين التي انطلقت في جزيرة بالي الإندونيسية، تبادلا لجميع أسرى الحرب مع روسيا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة زيلينسكي يقترح تبادل جميع الأسرى مع روسيا وتمديد اتفاق الحبوب

من جهته، قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم، خلال كلمته الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين، إن العالم يواجه أزمات متعددة وخصومات متزايدة. وطالب بالاستعداد لأية جائحة مستقبلية محتملة.

وحذر الرئيس الأندونيسي من تقسيم العالم إلى أجزاء والسقوط في حرب باردة أخرى، مشددا على أنه يجب “تجنب حرب عالمية أخرى، ويجب إنهاء الحرب”.